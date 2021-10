Junges Gemüse, Freche Früchtchen: Gartenbauverein spricht Kinder und Jugendliche an

Plus Der Gartenbauverein Winterrieden setzt auf den Nachwuchs. Wie er Kinder und Jugendliche für Obst, Gemüse und Blumen begeistert.

Wer die Zukunft eines Vereins sichern will, sollte auf ein attraktives Programm setzen, das Bürger aller Altersgruppen interessiert und anspricht. Die Garten- und Blumenfreunde Winterrieden haben das getan. Mit Gründung der Kindergruppen Junges Gemüse und Freche Früchtchen im Sommer 2019 haben sie einen vollen Erfolg gelandet. Innerhalb eines Jahres ist der Mitgliederstand von 175 auf 280 angestiegen, freut sich Vorsitzende Angelika Haider. „Nicht nur Mädchen und Buben, sondern auch zahlreiche Mamas und Papas sowie Großeltern sind unserem Verein beigetreten.“