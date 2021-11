Winterrieden

Verheerender Bauernhof-Brand in Winterrieden: So lief der Einsatz ab

Alarm in Winterrieden im Unterallgäu: Ein Brand ist am Donnerstag auf einem Bauernhof mit Biogasanlage ausgebrochen.

Plus Der Einsatz ging bis in die Nacht hinein: 200 Feuerwehrleute löschten einen brennenden Bauernhof in Winterrieden. Wie sie vorgingen - und warum Gaffer ein Problem waren.

Von Sabrina Karrer

Die Bilder des Vortags sind am Freitag noch sehr präsent in Winterrieden: die Flammen, die sich ins Strohlager und in den Stall fraßen. Die Rauchsäule, die sich in den Himmel schraubte. Die Feuerwehrautos, die in die Ortsmitte rauschten. Dort hat am Donnerstag ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gewütet und einen Schaden von mindestens einer Million Euro hinterlassen. Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings konnten nicht alle Rinder gerettet werden. Der Kreisbrandinspektor und die Polizei berichten, wie der Einsatz ablief, an dem fast 200 Feuerwehrleute beteiligt waren.

