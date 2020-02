vor 58 Min.

Wo Hunde in Senden künftig an die Leine müssen

Hunde müssen in Senden künftig öfter an die Leine.

Der Sendener Stadtrat verabschiedet neue Regeln für Hundebesitzer. Der erste Entwurf wurde scharf kritisiert, die Verwaltung legte eine überarbeitete Version vor.

Von Angela Häusler

Wo Hunde an die Leine müssen, hat die Stadt Senden jetzt festgelegt: Der Stadtrat beschloss eine „Verordnung über das Mitführen von Hunden“ in neuer Form. Denn die ursprünglich vorgelegte Fassung hatte bei Hundebesitzern für Ärger gesorgt.

Laut der nun erlassenen Verordnung müssen Hunde auf öffentlichen Märkten und Veranstaltungen an die Leine, ebenso in öffentlichen Grünanlagen sowie in mehreren innerstädtischen Straßen. Darunter die Bahnhof-, Haupt- und Kemptener Straße sowie die Berliner und Ulmer Straße im Gewerbegebiet Nord. Von Schulhöfen, Spielplätzen, Friedhöfen und öffentlichen Sportanlagen sind Hunde ganz fernzuhalten. Und: Um Wildtiere und deren Nachwuchs nicht zu gefährden, müssen Hunde in Wald und Feld von April bis Mitte Juli an der Leine bleiben. Die Regelung gilt für öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Spielplätze auch in den Sendener Stadtteilen, die Straßen-Leinenpflicht aber nur in der Stadt. Verstöße gegen die Verordnung können mit bis zu 1000 Euro Bußgeld geahndet werden.

917 Hunde sind derzeit in Senden gemeldet, laut Verwaltungsangaben sind es de facto wohl mehr als 1000 Tiere, weil nicht alle Besitzer ihre Hunde vorschriftsmäßig anmelden. Da es über frei laufende oder unfolgsame Hunde immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung gebe, hat die Verwaltung im vergangenen Jahr eine Hundeverordnung erarbeitet.

Hundehalter sammeln mehr als 300 Protest-Unterschriften

Die erste Version des Regelwerks wurde im Oktober vorgestellt und von Hundebesitzern scharf kritisiert, sie sammelten mehr als 300 Unterschriften gegen die Satzung. In Kooperation mit zwei der Protestinitiatorinnen wurde die Verordnung nun überarbeitet. Sie soll fortan als Handhabe dienen, wenn es im Zusammenhang mit Hunden zu Vorfällen beziehungsweise Schäden kommt.

Kritik an der neuen Satzung übte nur Anton Leger (BiSS): Die Regeln seien viel zu streng, „wir haben da nur Verbote“. So dürften etwa Familien mit Hund keine Kinder von der Schule abholen. Auch die Vorgabe, dass ein Hundeführer das Tier körperlich beherrschen müsse, sei nicht kontrollierbar. „Fünf Minus!“, lautete daher sein Urteil in Schulnoten.

„Es soll auch Leute geben, die Angst vor Hunden haben“, entgegnete Bürgermeister Raphael Bögge, und denen sei die Kommune ebenfalls verpflichtet. In Bezug auf Schulen und Spielplätzen zählten in erster Linie eben die Kinder und nicht die Hunde, betonte er. Legers Fraktionskollege Yusuf Cinici scheiterte mit seinem Antrag, auf sämtlichen Straßen eine Leinenpflicht einzuführen.

Einen Katalog bezüglich der Höhe der Bußgelder für unterschiedliche Verstöße forderte Edwin Petruch (CFW/FWG). Das aber sei schlecht möglich, erklärte Kämmerer Manuel Haas: Die Höhe sei im Einzelfall zu entscheiden. Die große Mehrheit der Räte sah die Regelungen positiv, nur die beiden BiSS-Räte stimmten am Ende dagegen.

