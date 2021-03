20:00 Uhr

Woher hat die Babenhauser Judengasse ihren Namen?

Plus Seit 1700 Jahren leben nachweislich Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Auch im Babenhauser Ortskern gibt es Spuren.

Von Fritz Settele

Heuer werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Denn das älteste schriftliche Zeugnis dafür - ein Edikt von Kaiser Konstantin - stammt aus dem Jahr 321. Mehrere Veranstaltungen, etwa im Bundestag, finden anlässlich dieses Datums statt. Wie sah einst das jüdische Leben in Babenhausen aus, wo heute eine Judengasse zu finden ist?

Laut der Vorsitzenden des Historischen Vereins, Barbara Kreuzpointner, ist der Name Judengasse erstmals im „Urbarium von 1708“ aufgetaucht. Allerdings wohnten dort zu keiner Zeit Juden, was sich anhand von Katasterauszügen der vergangenen Jahrhunderte nachweisen lasse.

Dieses Giebelfenster ist eine architektonische Besonderheit, stellt aber keinen Davidstern dar. Bild: Fritz Settele

Es habe auch nie eine jüdische Siedlung in Babenhausen gegeben, was Heimatforscher Dieter Spindler bestätigt. Nach seinen Worten waren in der Fuggerschen Herrschaft nie Juden ansässig. Jedoch sei belegt, dass die Ortsherren bereits 1566 und später nochmals 1782 ausdrücklich deren Handel im Markt erlaubten.

Gasse nördlich des Amtshauses war Handelsplatz der Babenhauser Juden

Spindler schreibt in der neuesten Ausgabe der "Beiträge zur Geschichte" (März 2021), dass diese Geschäfte einst unter bestimmten Bedingungen in ein "Judenprotokoll" eingetragen werden mussten, das am Amtshaus am Marktplatz gegenüber der Schranne auslag. So wollten sich die Herrscher einen Überblick über die Aktivitäten der jüdischen Händler verschaffen. Verstöße gegen die strengen Auflagen wurden mit Strafen geahndet. Im Sammelband IV der "Beiträge zur Geschichte" führt Spindler zudem aus, dass "als Handelsplatz den Juden die Gasse nördlich des Amtshauses zugewiesen wurde". Daraus entstand über die Jahrhunderte hinweg die heutige Judengasse. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Straße vorübergehend Braugässchen genannt.

Bei dieser Figur am Gebäude in der Stadtgasse handelt es sich nicht - wie irrtümlich behauptet - um einen kleinen David, sondern um den Götterboten Merkur. Bild: Fritz Settele

Die Figur im Giebel eines Gebäudes in der Stadtgasse, das auf der Nordseite an die Judengasse grenzt, wurde bisweilen als David gedeutet - offenbar ist das aber ein Irrtum. Denn laut Historischem Verein verkörpert diese Figur vielmehr den Gott der Händler, nämlich Merkur oder Hermes, je nach Mythologie. Der Stab mit der Schlange, der Beutel voll Geld, das Buch und der breitkrempige Hut belegten dies eindeutig, so Kreuzpointner.

Welchen Hintergrund hat der Stern im Babenhauser Wappen?

Das Babenhauser Wappen ziert ein Stern. Könnte es sich dabei um einen Davidstern handeln? Laut der Vorsitzenden des Historischen Vereins geht das Wappen auf die Herren von Schönegg zurück, die im 14. Jahrhundert im Besitz der Herrschaft Babenhausen waren. Die Herkunft des Stern-Symbols, das beispielsweise auch an der Rathaustür zu sehen ist, neben den drei Küferschlegeln, sei nicht geklärt. Um einen Davidstern handele es sich aber nicht.

In den Überlieferungen sind viele Hinweise zu finden, wonach Juden in den vergangenen Jahrhunderten zwar nicht ansässig, wohl aber präsent waren im Fuggermarkt. Nach den Pogromen im Mittelalter hatten viele Städte und Herrschaften ihre Niederlassung verboten - so auch Babenhausen. Ihnen waren handwerkliche Tätigkeiten untersagt, nur das Handeln war erlaubt - allerdings unter strengen Regeln.

An der Rathaustür findet man das Marktwappen mit Stern. Bild: Fritz Settele

Zeitweise gab es für bestimmte Fällen „ein Verbot, Verträge zwischen Christen und Juden abzuschließen“. Eine Zunftordnung aus dem Jahr 1708 sah beispielsweise vor, dass Tausch und Handel mit Ausländern, wozu die Juden gezählt wurden, untersagt waren. Nicht zuletzt darum hatten sich herrschaftliche Pfleger zu kümmern.

Babenhauser Schuster beschwerten sich über die jüdischen Lederhändler

Auch Missgunst spielte eine Rolle: 1801 etwa beschwerten sich die örtlichen Schuster darüber, dass jüdische Lederhändler ihnen das Geschäft verderben würden. Und in den historischen Unterlagen zu „Frevel und Strafen“ finden sich immer wieder jüdische Händler, die „wider das Verbot etliche Mahl in hiesiger Herrschaft hereingehandelt“ haben sollen und vom Landgericht bestraft wurden - oder um Gnade gebeten und einen Vergleich erhalten hatten.

Doch über die Jahrhunderte wurde die Haltung gegenüber den Juden toleranter. Als Indiz diene, so Spindler, dass 1804 das Theaterstück „Die belohnte Ehrlichkeit oder der redliche Bauer und der großmütige Jude“ in der Fuggerschen Residenz aufgeführt wurde. Außerdem sei aus dem Revolutionsjahr 1848 überliefert, dass der jüdische Uhrmacher Jacob Kühn aus Osterberg eine Verschwörung gegen das Fürstenhaus in Babenhausen verhindert haben soll. Demnach hätten Aufständische aus der Umgebung vorgehabt, das Schloss anzuzünden. Durch Kühns Warnung konnte dies aber verhindert werden. Hierzu wird der damalige Fürst Fugger zitiert, wonach ohne Kühns Vorwarnung „jetzt das Schloss eine Ruine wäre“.

