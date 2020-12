vor 19 Min.

Wohnanlage abgelehnt

Marktrat hält Neubau für zu wuchtig

Abermals hat sich der Babenhauser Marktrat mit einem Bauantrag befasst, der eine Wohnanlage an der Clemens-Hofbauer-Straße vorsieht. Der Antragsteller möchte laut Bürgermeister Otto Göppel ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude abreißen und einen Neubau mit zwölf Wohneinheiten und Tiefgarage errichten. Das Gremium war mit den Plänen aber nicht glücklich. Denn dasselbe Bauvorhaben war schon Ende 2019 eingereicht und in einer Sitzung einstimmig abgelehnt worden. Das Gebäude füge sich wegen seiner geplanten Höhe nicht in die Umgebung ein, lautete die Begründung. Im Juli stellte der Bauherr dann eine Bauvoranfrage mit geänderten Plänen ein, die das Gremium ebenfalls ablehnte, da Geschossigkeit und Traufhöhe unverändert waren. Dabei sei eine Wohnbebauung an dieser Stelle eigentlich wünschenswert, hieß es – aber mit zwei statt drei Stockwerken, was dem Bauherrn dann auch empfohlen worden sei. Die aktuellen Pläne entsprachen jedoch denen des ersten Antrags, mit dem Unterschied, dass 24 statt 22 Stellplätze nachgewiesen werden. Das sorgte für Unmut. Erneut erfolgte ein negativer Beschluss. (stz)