Zu Besuch in der Weihnachtsbäckerei

Die ehemaligen Schülerinnen beim Backen für den guten Zweck vereint. Von links in der ersten Reihe: Helga Böhmler, Rita Neumann, Monika Heel und Christine Egle. In der zweiten Reihe: Renate Wassermann, Silvia Wege, Irmgard Dodel und Petra Mayer.

Absolventinnen der Hauswirtschaftsschule Memmingen backen Plätzchen für die Kartei der Not. Für Hobbybäcker haben sie einige Tipps parat.

Von Jonathan Mayer

In den Gängen der Memminger Hauswirtschaftsschule duftet es nach frisch gebackenen Plätzchen. Hinter einer Tür am Ende eines langen Flures offenbart sich das, was man wohl als die viel besungene Weihnachtsbäckerei bezeichnen kann: Ein großer Saal, zehn Küchenabteile und eine Handvoll Frauen, die mühevoll Gebäck für die kommenden 24 Tage vorbereiten. Überall warten Mehl, Eier, Zucker, geriebene Mandeln und Gläser voller Marmelade darauf, in die verschiedensten Plätzchensorten verarbeitet zu werden.

Noch heute wacht ihre ehemalige Lehrerin wachsam über die Hobbybäckerinnen

Für die Hauswirtschafterinnen, die dort kiloweise Gebäck produzieren, ist das gemeinsame Werkeln so etwas wie ein Jahrestreffen. Denn seit ihrem Abschluss an der Hauswirtschaftsschule in Memmingen kommen sie jedes Jahr zusammen, um gemeinsam zu backen. Eine von ihnen ist Helga Böhmler aus Illereichen. Sie hatte damals die Idee für die jährliche Aktion. Zum neunten Mal backen die Frauen heuer – und verbinden ihr Treffen mit einer guten Tat: Denn die Tausenden Leckereien, die dabei entstehen, sind nicht etwa zum Eigenverzehr gedacht. Stattdessen werden sie in kleine Tüten gepackt und gespendet. Im Rahmen der Plätzchenaktion unserer Zeitung auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt werden diese dann verkauft. Der Erlös daraus geht zu 100 Prozent an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Auch Vereine und einzelne Hobbybäcker beteiligen sich.

Die Helferinnen backen die verschiedensten Sorten. Darunter vegane Plätzchen, die mit Bananen statt Butter auskommen und, wie hier im Bild, Dattelmakronen.

Wie die freiwilligen Helferinnen ihre Plätzchen besonders gut hinbekommen, hat ihnen ihre Lehrerin vor einigen Jahren beigebracht. Auch heute noch steht Christine Egle jedes Mal aufs Neue im Saal und wacht über das, was ihre ehemaligen Schülerinnen backen – allerdings nicht mehr mit dem selben kritischen Blick wie noch vor zehn Jahren. „Sie haben ja alles gelernt, was sie wissen müssen“, sagt sie und lacht. Falls aber doch mal Fragen aufkommen, steht sie natürlich beratend zur Seite.

Egle blickt auf 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Für Plätzchenbäcker hat die Frau aus Jedesheim einige Tipps parat: Beim Mürbteig sei es beispielsweise wichtig, Mehl, Zucker und Butterstückchen schnell zu verarbeiten. Letztere sollten unbedingt kalt hinzugefügt werden. Das Kneten des Teigs sollte Egle zufolge die Küchenmaschine übernehmen – erst auf hoher Geschwindigkeit, bis der Teig bröselt, dann das Ei dazugeben und die Maschine auf niedriger Geschwindigkeit weiterarbeiten lassen. Der Ratschlag vom Profi: „Kneten sollte nur die Maschine.“ Denn die Wärme der Hände sei nicht gut für den Teig. „Der muss unbedingt kalt bleiben.“ Deshalb nimmt Egle danach auch nur einen kleinen Teil des fertigen Produkts, um die ersten Plätzchen auszustechen – der Rest kommt in den Kühlschrank.

Acht Stunden Arbeit steckt in den Tütchen der Memminger

Für den Schokoüberzug eigne sich Kuvertüre am besten. Denn im Gegensatz zu Block- oder Tafelschokolade sei sie dünnflüssig und nicht zu fettig. Lippenwarm sei sie zum Verstreichen perfekt geeignet.

Zum Thema Hygiene hat Egle einen einfachen Tipp, der ihrer Einschätzung nach oft vergessen wird: Ei sollte immer erhitzt werden. Bei normalen Plätzchen sei das durch das Backen ja ohnehin kein Problem. Bei Süßigkeiten wie Rumkugeln aber schon. „Es kursieren immer noch Rezepte, in denen rohes Ei verwendet wird.“ Das erhöhe die Gefahr jedoch erheblich, sich Salmonellen einzufangen.

Plätzchen backen für Kartei der Not - Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft Bild: Alexander Kaya

Acht Stunden lang haben die Frauen in diesem Jahr für die Kartei der Not gebacken. Knapp 27 Kilogramm Plätzchen verpackten sie in 106 Tüten. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Davon können sich Besucher an unserem Stand selbst überzeugen.

Unsere Plätzchenaktion: Mehr als 700 Tüten sind heuer für die Verkaufsaktion auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt zusammengekommen. Zu Kaufen gibt es die Leckereien am Freitag, 7. Dezember, ab 16 Uhr vor der Schranne – und falls etwas übrig bleibt auch am Samstag. Bilder der Backaktion in Memmingen finden Sie zudem unter illertisser-zeitung.de/bilder.



