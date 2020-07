vor 50 Min.

Zulassungsstelle gibt wieder Gas

Ab 13. Juli gelten Öffnungszeiten und Bedingungen wie vor der Corona-Pandemie

Gute Nachricht für alle, die ein Fahrzeug für den Straßenverkehr anmelden möchten oder müssen: Die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt Neu-Ulm mit der Außenstelle in Illertissen wird ab 13. Juli wieder zu den normalen Zeiten – wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland – frei, das heißt, ohne vorherige Anmeldung, geöffnet haben. Das hat das Landratsamt mitgeteilt.

Um einen möglicherweise aufgelaufenen Überhang an Kunden abzuarbeiten, können zusätzlich am Freitagnachmittag, 10. Juli, und am Samstag, 11. Juli, Termine bei der Zulassungsstelle gebucht werden. Dies ist über ein Terminbuchungsportal möglich. Die Online-Adresse: https://landkreis.neu-ulm.de/de/kfzzulassung-onlinetermine.html. Eine Hotline ist geschaltet unter Telefon 0731/7040-4444.

Die Zusatzangebote bestehen für die Zulassungsstelle in Neu-Ulm am Freitag, 10. Juli, von 13 bis 16 Uhr und für Neu-Ulm und Illertissen am Samstag, 11. Juli, von 7.30 bis 12.30 Uhr. Sie können ab dem heutigen Montag, 6. Juli, gebucht werden, heißt es aus dem Landratsamt. Ab der darauffolgenden Woche (ab Montag, 13. Juli) ist keine Anmeldung mehr erforderlich, Kunden der Kfz-Zulassungsstelle können dann auch wieder ohne Termin ins Landratsamt in Neu-Ulm und Illertissen kommen. Nicht auszuschließen ist allerdings nach Angaben des Landratsamts, dass es zu längeren Wartezeiten wegen der Corona-Regeln kommen wird. Nach wie vor kann nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig ins Gebäude eingelassen werden. Für die anderen Bereiche des Landratsamts gilt bis auf Weiteres unverändert die Anmeldungsregel: Kunden können Sachbearbeiter und Berater nur persönlich sprechen, wenn sie zuvor einen Termin vereinbart haben. (az)

Themen folgen