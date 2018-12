14.12.2018

Zwei neue Ladesäulen für E-Autos

Stromtanken ist nun in Kirchhaslach und Babenhausen möglich

Die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen hat in Kooperation mit den Lechwerken (LEW) ihre zwei ersten öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos in Betrieb genommen: eine in Babenhausen und eine in Kirchhaslach. Die Ladesäule im Fuggermarkt befindet sich neben dem Rathaus an der Schrannenstraße. Dies ist laut LEW „ein attraktiver Standort wegen der zahlreichen Lokale in der Nähe“. Auch in Kirchhaslach steht die Ladesäule am Rathaus (Rathausplatz 5), mitten im Ort.

Die Bürgermeister sehen Elektromobilität als wichtiges Thema an: „Als Kommunen haben wir eine Vorreiterrolle und müssen daher mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Franz Grauer, Bürgermeister von Kirchhaslach. Sein Babenhauser Kollege Otto Göppel verweist darauf, dass kürzlich auch eine E-Bike-Ladestation am dortigen Rathaus installiert wurde. „Doch es gibt auch immer mehr Elektroautos, die geladen werden müssen. Daher ist es wichtig, den Aufbau der Ladeinfrastruktur zu fördern“, sagt er.

Die neuen Ladesäulen verfügen beide über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt. Sie werden über ein Programm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst. Im Rahmen des Förderprogramms errichtet LEW derzeit in der Region rund 60 neue Ladestationen.

Bislang gibt es im Landkreis Unterallgäu fünf Ladesäulen der LEW: zwei in Wolfertschwenden und je eine in Memmingerberg, Ottobeu-ren und Rammingen. Heuer erhöhte das Unternehmen die Zahl ihrer öffentlich zugänglichen Ladepunkte auf etwa 270. Die Strommengen werden ausschließlich regenerativ erzeugt, sodass CO2-freies Fahren möglich ist, teilt der Anbieter mit. (az)

