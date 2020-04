15:00 Uhr

Zweiter Todesfall im Landkreis wegen des Coronavirus

Ein 94 Jahre alter Mann ist an SARS-CoV-2 gestorben. Aktuell sind nach Angaben des Landratsamts 187 Menschen im Landkreis infiziert.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es den zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist eine 94-jährige Person am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 verstorben. Weitere Details nennt die Behörde nicht. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um einen Mann.

In der Pressemitteilung bringt das Landratsamt sein Mitgefühl zum Ausdruck: "Wir drücken der Familie und den Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Wir wünschen ihnen viel Kraft und unsere Gedanken sind bei ihnen."

Das erste Todesopfer in Zusammenhang mit dem neuartigen Virus war ein 83 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 15. März in der Stiftungsklinik in Weißenhorn gestorben war.

13 Personen werden derzeit im Landkreis Neu-Ulm klinisch betreut

Insgesamt sind nach Angaben der Behörde im Landkreis Neu-Ulm aktuell 187 bestätigte Fälle für eine Infektion mit SARS-CoV-2 gemeldet. Das seien 17 Personen mehr als am Mittwoch. 13 Personen werden demnach klinisch betreut. (az)

