Lkw hat Reifenpanne: Ein Fahrstreifen der A7 muss gesperrt werden

Wegen eines geplatzten Reifens musste auf der A7 auf Höhe Altenstadt am Donnerstag eine Sperrung eingerichtet werden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Auf der Autobahn A7 bei Altenstadt hat eine Reifenpanne zu einer mehrstündigen Sperrung geführt. Laut Polizeibericht war ein 22-Jähriger mit seinem Sattelzug am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe Altenstadt platzte ein Reifen auf der linken Seite des Aufliegers. Der Fahrer konnte zwar kontrolliert auf dem Pannenstreifen halten, der Lkw stand jedoch so schief, dass die Plane in die Fahrbahn ragte. Der Bereich wurde zunächst zwei Stunden lang von einer Streife der Autobahnpolizei abgesichert. Zuvor hatten die Beamten die auf der Fahrbahn liegenden Reifenteile eingesammelt.

Von 9.30 bis 11.30 Uhr wurde der rechte Fahrstreifen von der Autobahnmeisterei Vöhringen gesperrt, um einen gefahrlosen Reifenwechsel zu ermöglichen. Andere Verkehrsteilnehmende kamen wegen des geplatzten Reifens nicht zu Schaden. (AZ)