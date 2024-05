Altenstadt

vor 16 Min.

Altenstadt will an Verstorbene würdigen, die sich verdient gemacht haben

Auf dem Altenstadter Friedhof sollen zwei Stelen aufgestellt. An einer sollen Plaketten angebracht werden, die an verdiente Bürger erinnern.

Plus Was geschieht, wenn die Ruhezeit von Gräbern verdienter Bürger ausläuft? Der Marktgemeinderat findet eine Lösung, die auch Privatleuten eine Möglichkeit bietet.

Von Armin Schmid

Mit der Erinnerung an verdiente und wichtige Persönlichkeiten und dem Umgang mit deren Grabsteinen hat sich der Altenstadter Marktgemeinderat auseinandergesetzt. Anlass war ein Antrag des Dorfhistorikers Alwin Müller, der deutlich machte, dass die Grabsteine bedeutender Menschen in vielen Kommunen nach dem Ende der Ruhezeit übernommen und gepflegt werden. In Altenstadt sei beispielsweise das Grab von Euphrosine Stempfle von der Marktgemeinde übernommen und für anonyme Bestattungen genutzt worden.

Den Antrag zur gemeindlichen Übernahme der betreffenden Grabsteine sah Alwin Müller als Idee und Vorschlag zur weiteren Friedhofsplanung. Zweiter Bürgermeister Konstantin Zanker erläuterte, dass angedacht sei, Grabsteine verdienter Persönlichkeiten an der Wand der Aussegnungshalle anzubringen. FWG-Marktrat Robert Heller betonte, dass dies ein sehr wichtiges und würdiges Anliegen sei. Die Übernahme von Grabsteinen durch die Marktgemeinde sei aber ein sehr heißes Eisen. Letztlich stelle sich die schwierige Frage, bei wem man das macht und bei wem nicht. Konstantin Zanker fügte an, dass man nur wenige Ehrenbürger und Altbürgermeister habe. Die Anzahl der zu pflegenden Grabsteine wäre somit überschaubar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen