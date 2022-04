Aquaplaning-Unfall bei Altenstadt löst Stau auf der A7 aus

Einsetzender Regen hat einen Fahrer mit seinem BMW bei Altenstadt ins Schleudern gebracht. Auf der Autobahn staute es sich daraufhin.

Kaum regnet es, wird Aquaplaning zur Unfallursache: Weil er sein Fahrtempo nicht den Straßenverhältnissen anpasste, kam ein Autofahrer aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg) am Montagnachmittag auf der Autobahn A7 ins Schleudern.

Etwa 200 Meter nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Süden prallte das Auto zunächst mit dem Heck und dann frontal in die Mittelleitplanke, wo der BMW total beschädigt liegen blieb. Der Fahrer blieb so gut wie unverletzt und verweigerte die Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumarbeiten behilflich. Obwohl der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen konnte, bildete sich ein Stau, der zeitweise bis hinter die Ausfahrt Illertissen auf Höhe Flugplatz zurückreichte. (wis)