Autos krachen auf Kreuzung in Altenstadt zusammen: Unfall endet glimpflich

Zwei Autos krachen auf einer Kreuzung in Altenstadt zusammen. Laut Polizei übersah eine 49-Jährige ein entgegenkommendes Auto.

In Altenstadt ist am Mittwochnachmittag ein Unfall passiert. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 49-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 15 Uhr die Memminger Straße in nördliche Richtung und bog an einer Kreuzung nach links in die Hindenburgstraße ab. Die Ampel zeigte laut Polizei Grün. Hierbei soll die Frau den ihr entgegenkommenden 54-jährigen Autofahrer übersehen haben, der ebenfalls grün hatte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Wagen der mutmaßlichen Verursacherin musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es wurde Anzeige erstattet. (AZ)