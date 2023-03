Beim Crossfit macht diese Frau keine halben Sachen

Plus Jana Ermantraut aus Altenstadt ist begeistert von diesem Trendsport, bei dem es nicht nur um Kraft geht. Was die Corona-Pandemie mit diesem Hobby zu tun hat.

„Erfolg ist kein Glück.“ Dieser Spruch auf einer Pinnwand zwischen etlichen Trainingsgeräten und Gewichten motiviert Jana Ermantraut tagtäglich aufs Neue. Die 25-Jährige aus dem Altenstadter Ortsteil Illereichen trainiert seit einiger Zeit ambitioniert Crossfit, eine Sportart, die bislang noch recht unbekannt ist. Irgendwann will sie zu den Besten Deutschlands gehören.