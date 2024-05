Cocktails und Glauben: Was hat ein Manhattan mit der Kirche zu tun?

Plus In Altenstadt haben sich Gläubige zu einem Cocktail-Walk getroffen. Gebete, Bibelstellen und Drinks waren die Zutaten dieses Gemeinschaftserlebnisses.

Verbindungen zum Glauben entdeckt man auf vielfältige Weise auch außerhalb von Kirchenmauern - etwa bei einem Spaziergang durch Altenstadt. Das wurde beim "Cocktail-Walk", zu dem die Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt eingeladen hatte, auf kreative Weise deutlich. Mit der Entstehungsgeschichte zu den jeweiligen Getränken, mit Gebeten, Bibelstellen und natürlich dem Trinken der Cocktails war es für die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem auch ein außergewöhnliches Gemeinschaftserlebnis.

„Ich finde es auch toll, dass wir die Gläser mit heimnehmen dürfen. Damit erinnern wir uns immer daran“, war nur eine von vielen begeisterten Aussagen, die am Ende der Veranstaltung zu hören waren. Diese Gläser, mit dem Logo der PG Altenstadt versehen, wurden zu Beginn an alle verteilt. Daraus wurde später getrunken.