Videokamera hält Fahrraddiebstahl in Dattenhausen fest

Zwei Fahrräder sind aus einem Carport im Altenstadter Ortsteil Dattenhausen gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Fahrräder sind in Dattenhausen gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, der sich bereits an Neujahr um 6.36 Uhr ereignet hat. Die Uhrzeit kann deshalb so genau genannt werden, weil die bislang unbekannten Täter von einer Videokamera aufgezeichnet wurden. Die Fahrräder standen im Bereich der Holzbergstraße in einem Carport.

Eines wurde am Freitag in einer Tiefgaragenzufahrt an der Dietenheimer Straße in Illertissen gefunden. Ein blau-weißes Kinderfahrrad der Marke Cube ist noch nicht wieder aufgetaucht. Der Wert der Fahrräder beläuft sich auf etwa 450 Euro. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Diebstahls etwas Auffälliges beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, können sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (AZ)