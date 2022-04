Die Haushaltslage in Altenstadt ist 2022 angespannt

Plus Bürgermeister Höß nennt ihn den "schwierigsten Haushalt seit Jahren". Die Marktgemeinde macht in diesem Jahr voraussichtlich mehr als zwei Millionen Euro Schulden.

Große Investitionen, mehrere Bauvorhaben und die weggefallene Gewerbesteuer des Aldi-Zentrallagers machen Altenstadt finanziell zu schaffen. Einige Diskussionen, beispielsweise um die Sanierung der Alten Bleiche, werden seit Jahren geführt, jetzt sollen die Projekte umgesetzt werden. "Ein ungünstiger Zeitpunkt", sagt Kämmerin Claudia Pfisterer. Bürgermeister Wolfgang Höß spricht vom "schwierigsten Haushalt seit Jahren". Denn die Marktgemeinde rechnet damit, dass sich der Schuldenstand deutlich erhöhen wird.