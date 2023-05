Dieb stiehlt Kinderfahrrad in Altenstadt

In Altenstadt stellt jemand ein Kinderfahrrad am Bahnhof ab und versperrt es. Tage später ist das Rad verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Altenstadt hat sich ein dreister Diebstahl ereignet: Eine oder mehrere unbekannte Personen haben ein Kinderfahrrad entwendet. Laut Polizeibericht wurde das weiß-blaue Rad der Marke Morrison am Freitag, 5. Mai, um 14 Uhr bei den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und versperrt.

Als es am Dienstag, 9. Mai, um 18.45 Uhr wieder geholt werden sollte, war das Fahrrad nicht mehr da. Offensichtlich hat jemand das Kinderfahrrad gestohlen. Die Polizei Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)