Diese Themen bewegen Bürgerinnen und Bürger in Altenstadt

Plus Neue Bleiche, Ideen für den Marktplatz und Frust über einen Baum auf dem Friedhof: Bei der Bürgerversammlung in Altenstadt kamen viele verschiedene Themen auf.

Auf der Bürgerversammlung in der Schulturnhalle in Altenstadt zog Bürgermeister Wolfgang Höß Bilanz über ein herausforderndes Jahr. Er sprach von einer schwierigen Finanzlage, von unkalkulierbarer Kostensteigerung besonders im Baugewerbe und einem Personalmangel, "wie ihn Altenstadt noch nie hatte". So sei etwa das technische Bauamt der VG Altenstadt derzeit quasi unbesetzt, weil die Gemeinde nicht mit den Gehältern in der freien Wirtschaft mithalten könne.

Gleichwohl habe die Gemeinde einige bauliche Projekte abgeschlossen – etwa am Kindergarten in Altenstadt oder die Friedhofsmauer in Herrenstetten – und im Bereich der Grundstücksgeschäfte viel "Grundlagenarbeit geleistet", sagte Höß. So konnte die Gemeinde zum Beispiel im Gewerbegebiet Lindenmahd in Filzingen nochmals 1,6 Hektar Baugrund erschließen. Allerdings erinnerte Höß daran, dass das "Investitionsinteresse im privaten Bereich wie im Gewerbe zurzeit gen Null" gehe.

