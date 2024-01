Eisplatten stürzen auf Autos auf der Autobahn bei Altenstadt

In drei Fällen sind Eisplatten von Lkws auf vorbeifahrende Autos gestürzt und sorgten für einen hohen Sachschaden. Was die Lkw-Fahrer jetzt erwartet.

Auf den Autobahnen A 7 und A 96 ist es am Montag nahe Memmingen unter anderem bei Altenstadt zu drei Unfällen gekommen, die durch Eisplatten verursacht wurden. In allen drei Fällen lösten sich nach Angaben der Polizei die Eisplatten von Sattelzugdächern während der Fahrt und prallten auf Autos, die gerade im Begriff waren, diese Sattelzüge zu überholen.

Unfälle durch Eisplatten sorgten für einen hohen Sachschaden bei Altenstadt

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden belief sich allerdings insgesamt auf knapp 10.000 Euro. In allen Fällen erwartet die verantwortlichen Lkw-Fahrer eine Bußgeldanzeige im dreistelligen Bereich sowie einen Punkt in Flensburg, da jeder Fahrer vor Fahrtantritt sicherzustellen hat, dass sein Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. Dies beinhaltet auch ein schnee- sowie eisfreies Dach. (AZ)