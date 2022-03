Kraftfahrer missachten auf der A7 vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeiten

Beamte der Autobahnpolizei stellen bei Kontrollen an der A7 fest, dass sich Fahrer nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten. Auch Firmen werden angezeigt.

Bei Schwerverkehrskontrollen am Montag haben Beamte der Autobahnpolizei Memmingen Verstöße gegen die vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten geahndet. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die Beamten bei der Kontrolle eines 63-Jährigen, dass er die spätestens alle viereinhalb Stunden fälligen Lenkpausen nicht ausreichend oder gar nicht eingehalten hatte. Auch die tägliche Ruhezeit von elf Stunden hatte der Mann mehrfach unterschritten.

Polizisten werten die Fahrerkarte aus

In einem anderen Fall ergab die Auswertung der Fahrerkarte eines 32-Jährigen am Steuer eines Sattelzugs, dass er dreimal die maximale Tageslenkzeit von neun Stunden überschritten und ebenfalls dreimal seine Lenkpausen nicht eingehalten hatte. Beide Fahrer und deren Unternehmen erwarten nun Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Diese werden auch an das Gewerbeaufsichtsamt weitergeleitet. (AZ)