Gemeinderat Altenstadt segnet Pläne um "Lindenmahd"-Erweiterung ab

Das Gewerbegebiet Lindenmahd in Filzingen wird erweitert. Der Markt Altenstadt lässt dafür gerade die Flächen neben der A7 prüfen.

Von Rosaria Kilian

Das Gewerbegebiet Lindenmahd in Filzingen geht in die zweite Erweiterung. Südlich der Autobahn A7 soll das Gewerbegebiet weiter wachsen. Daniela Saloustros vom Planungsbüro Kling Consult brachte den Marktgemeinderat auf den neuesten Stand zum Bau. Der Marktgemeinderat stimmte über die Flächennutzung für die geplante zweite Erweiterung und den Bebauungsplan für die erste Erweiterung ab. Dafür ist das Ingenieurbüro Kling Consult, das den Bau des Gewerbegebiets seit 2016 betreut, im Vorfeld zur Gemeinderatssitzung an die sogenannten frühzeitigen Beteiligungen herangetreten.

