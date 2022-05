Unbekannter demoliert Verteilerkasten in Herrenstetten

Offenbar hat jemand seine Zerstörungswut an einem Verteilerkasten in Herrenstetten ausgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Herrenstetten hat jemand seine Zerstörungswut an einem Verteilerkasten eines Mobilfunkanbieters ausgelassen. Der oder die Unbekannte ging laut Polizeibericht zwischen dem 12. Mai und 19. Mai mit roher Gewalt gegen die Anlage in der Dorfstraße vor und demolierte das Gehäuse. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, wenden. (AZ)