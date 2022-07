Badeschlappen gefunden: Feuerwehr und Wasserwacht suchen Illerkanal ab

Am Illerkanal wurden Badeschlappen und ein T-Shirt gefunden. Kräfte von Feuerwehr und Wasserwacht suchen nun aktuell das Gewässer ab.

Nahe Altenstadt-Herrenstetten sind aktuell zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz. Wie ein Sprecher des Rettungsleitstelle Donau/Iller auf Nachfrage mitteilt, seien dort am Illerkanal Badeschlappen und ein T-Shirt gefunden worden. Nun werde das Gewässer abgesucht, ob eine Person in Not ist und Hilfe benötigt. Bislang (Stand 10.30 Uhr) wurde niemand gefunden.

Die Mitteilung erreichte die Leistelle um 9.51 Uhr. Im Einsatz ist unter anderem die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und die Wasserwacht Illertissen und Unterallgäu mit zehn Fahrzeugen. Auf dem Kanal würde es recht hohe Strömung geben, erklärt der Leitstellensprecher. Daher sei die Zahl der Einsatzkräfte entsprechend höher. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Sobald wir neue Informationen haben, aktualisieren wir den Artikel.