Feuerwehreinsatz auf A7: Auto geht plötzlich in Flammen auf

Mutter und Tochter waren auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Plötzlich qualmt der Motor. Die Feuerwehr rückt an.

Auf der A7 bei Altenstadt hat am Mittwochnachmittag ein Auto Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrer Tochter gegen 15.15 Uhr in Richtung Füssen unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Badhauser Wald-West bemerkte die Fahrerin, dass es plötzlich aus ihrem Motorraum qualmte. Sie hielt daher sofort auf dem Pannenstreifen an und brachte sich mit ihrer Tochter hinter der Schutzplanke in Sicherheit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kurz darauf fing ihr Fahrzeug zu brennen an. Die Feuerwehr Illertissen wurde alarmiert, löschte den Brand und kümmerte sich um die Absicherung der Einsatzstelle. Der rechte Fahrstreifen musste für eine dreiviertel Stunde gesperrt werden.

An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Verursacht wurde der Brand laut Polizei vermutlich durch einen technischen Defekt. (AZ)