Altenstadt/Illertissen

vor 48 Min.

Kerzenhandel La Candela will neben Onlineshop wieder einen Laden eröffnen

Plus Der Laden in Illertissen wurde zu klein, Nadja Trombatore-Kraus verkauft die selbst gestalteten Kerzen nun über einen Onlineshop. Sie hofft auf neue Räume.

Von Zita Schmid

Nadja Trombatore-Kraus gestaltet Kerzen nach Wunsch und zu verschiedensten Anlässen. "Die allermeisten Aufträge sind daher Unikate", sagt die Altenstadterin. Sie ist Gründerin und Inhaberin von La Candela. Seit dreieinhalb Jahre betreibt die Frau einen Onlineshop. Ihr Ladengeschäft in der Illertisser Hauptstraße ist seit Ende Januar geschlossen. Die Suche nach anderen Geschäftsräumlichkeiten dauert derzeit noch an.

Kerzen zur Hochzeit, Taufe, zur Kommunion oder Konfirmation, zum Geburtstag oder als Geschenk – Anlässe für die Nadja Trombatore-Kraus Kerzen kreiert, gibt es viele. Was die Gestaltung anbelangt, ist ihr Individualität wichtig. "Viele Kunden kommen zu mir mit genauen Designvorstellungen, die es so nirgends zu kaufen gibt", berichtet sie. Der Kunde oder die Kundin erhalte dann einen Entwurf. Erst wenn das Einverständnis vorliegt, gehe die Kerze in Produktion. Im Trend und sehr beliebt seien derzeit Fotokerzen und selbst gemalte Bilder, verewigt auf einer Kerze, erzählt sie dazu. Ein Dauerbrenner sei nach wie vor die klassische Kerze mit Wachsverzierung.

