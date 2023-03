In diesen Bereichen in Altenstadt haben Wasserleitungen Lecks

Plus Beim Thema Trinkwasser werden die Altenstadter hellhörig. Nun liegt das Ergebnis einer Untersuchung vor. Der Bauausschuss berät über die Sanierung alter Rohre.

Das Wasserleitungsnetz von Altenstadt ist auf Leckagen untersucht worden. Insgesamt sei das Ergebnis befriedigend, allerdings müssen einige Stellen dringend saniert werden, wie in der Bauausschusssitzung zu erfahren war. Der Planer Alexandro Bianchi berichtete, dass man im Untersuchungsgebiet westlich der Bahnlinie Ulm-Memmingen insgesamt 8,5 Kilometer Hauptleitung des Trinkwassernetzes untersucht habe. Was die Dichtheit anbelangt, sei dieser Abschnitt der Trinkwasserversorgung in einem sehr guten Zustand. Größere Leckagen konnten nicht festgestellt werden. Letztlich werde ein überschaubarer Reparaturaufwand genügen, um die vorhandenen Mängel zu beseitigen.

Der Planer lenkte den Blick auch auf die Tiroler Straße, die Egerländer Straße und die Karlsbader Straße. In diesen drei Straßenzügen sei das nunmehr rund 70 Jahre alte Wassernetz nicht mehr im besten Zustand. Da dort rund 80 Haushalte versorgt werden, würden bei der Sanierung große Summen zusammenkommen. In den zurückliegenden Jahren seien dort bereits zahlreiche Wasserrohrbrüche aufgetreten. Bianchi kam zu der Einschätzung, dass man kurz- oder mittelfristig Leitungsabschnitte erneuern sollte, um eine intakte Trinkwasserversorgung gewährleisten zu können. Kostensätze für den Austausch der Hauptleitung samt Hausanschlüssen wurden bereits ermittelt. Für die Instandsetzung der Wasserleitung in der Tiroler Straße werden demnach Kosten in Höhe von 460.000 Euro anfallen. Für die Egerländer Straße sind es 300.000 Euro und im Bereich der Karlsbader Straße müssten ungefähr 65.000 Euro investiert werden.

Der Altenstadter Bürgermeister möchte einen Sanierungsplan erstellen

Der Planer betonte, dass man die drei Straßen nicht aus den Augen verlieren sollte. Eine Sanierung der Wasserleitung würde sich im Zuge von ohnehin anstehenden Straßensanierungen oder Kanalsanierungsarbeiten im Bereich der drei Ortsstraßen anbieten. Das würde auch die Kosten reduzieren. FWG-Marktrat Christian Dossenberger ergänzte, dass die Wasserleitung auch im Bereich der Weststraße und am Weg zum Badhaus in einem schlechten Zustand sei. Auch dort seien viele Hausanschlüsse vorhanden. Bürgermeister Wolfgang Höß sprach sich dafür aus, einen Instandsetzungsplan aufzustellen. Man müsse letztlich festlegen, wie man den vorherrschenden Sanierungsbedarf Schritt für Schritt abarbeitet und in welchem Zeitraum.

