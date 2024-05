Ladendetektiv deckt in Altenstadt Diebstahl auf

Ein Ladendetektiv hatte in Altenstadt das richtige Gespür: Er fand Diebesgut in den Rucksäcken zweier Männer.

Ein Ladendetektiv hat in Altenstadt Diebe ertappt. Wie die Polizei berichtet, betraten am frühen Samstagnachmittag zwei Männer, 36 und 37 Jahre alt, zusammen einen Supermarkt im Ortskern. An der Kasse bezahlten die beiden diverse Waren. Der Ladendetektiv sprach die Kunden an und fand Diebesgut in ihren Rucksäcken: hochwertige Lebensmittel, die nicht bezahlt wurden. Eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen kam. Gegen die Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)