Mann steigt in Container und will Altkleider stehlen

Am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr beobachtete ein Zeuge drei unbekannte Männer dabei, wie sie aus einem Altkleidercontainer an der Ecke der Blücherstraße/ Rollbahnweg Kleidung entwendeten. Einer der Täter war offenbar über den Einwurfschacht in den Container gestiegen und reichte die Altkleider den anderen beiden.

Altkleiderdiebstahl in Altenstadt: Zeuge vereitelt Tat

Der Zeuge sprach die Unbekannten an. Diese legten die Kleider wieder zurück in den Container. Wenig später sah der Zeuge die drei jedoch erneut mit diversen Kleidungsstücken in Richtung Hindenburgstraße laufen, woraufhin er die Polizei verständigte. Die eingeleitete Fahndung blieben jedoch ohne Erfolg.

Der Wert der entwendeten Kleidung ist derzeit unbekannt. Der Container blieb unbeschädigt. Die Unbekannten waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, eine detailliertere Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303 9651-0. (AZ)