Nach 70 Jahren steht auch der Frauenbund Altenstadt vor dem Aus

Plus Für die Vorstandswahlen fehlen Kandidatinnen. Trotzdem feiert der Zweigverein jetzt erst einmal sein Jubiläum.

Von Zita Schmid

Nichts ist so beständig wie der Wandel – so heißt eine Redensart. Der Altenstadter Frauenbund als Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes steuert im Wandel der Zeiten vermutlich in Richtung Auflösung. Denn es finden sich bislang keine Kandidatinnen für die Vorstandswahlen im nächsten Jahr. Dieser Umstand trifft zusammen mit dem 70-jährigen Vereinsbestehen. Das wird jetzt noch gefeiert. In den sieben Jahrzehnten haben die Frauen für die gute Sache beachtliches geleistet und geschaffen.

