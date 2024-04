Altenstadt

vor 28 Min.

Nach Geständnis des Angeklagten: So geht im Doppelmord-Prozess weiter

Plus Die Einlassung des Hauptangeklagten Patrick O. im Prozess um den Doppelmord von Altenstadt kam unerwartet. Das Gericht hat nun darauf reagiert und verändert den Ablauf.

Das kam auch für Jürgen Brinkmann, den Vizepräsidenten des Landgerichtes Memmingen, überraschend: Der Hauptangeklagte Patrick O. im Prozess um den Doppelmord von Altenstadt hatte bislang eisern geschwiegen und keinerlei Angaben gemacht. An diesem Donnerstag aber legte er nun doch in Form einer geschlossenen Einlassung ein Geständnis ab. Das wurde von einem seiner Rechtsanwälte verlesen. Patrick O. räumte demnach ein, seinen Vater und dessen Ehefrau getötet zu haben. Wie sich am Tag danach herausstellt, wird diese dann doch recht unerwartete Entwicklung Auswirkungen auf den Fortgang der Gerichtsverhandlung haben.

Doppelmord in Altenstadt: Anwalt des Angeklagten will sich nicht äußern

Brinkmann selbst habe eine Minute nach Beginn des Prozesstermins am Donnerstag Bescheid bekommen, dass der Angeklagte Patrick O. sein Schweigen brechen möchte. "Niemand wusste das", sagt er. Sofort sei in den Gerichtssaal geeilt und informierte im Nachgang die an diesem Tag nicht anwesende Presse. Die Einlassung selbst war für unsere Redaktion nicht zu bekommen. Auch nicht über die Verteidigung des Angeklagten. Alexander Kühne, einer der beiden Rechtsanwälte von Patrick O., will auf Nachfrage kein "Statement" abgeben.

