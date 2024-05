Altenstadt

vor 16 Min.

Neue Bleiche und Erlangerhaus: Altenstadt muss mit höheren Kosten rechnen

Plus Die Sanierung der Gebäude in Altenstadt könnte teurer werden als gedacht. Nun steht ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben an, um die Finanzierung zu klären.

Von Armin Schmid

Auf rund 7,6 Millionen Euro summieren sich voraussichtlich die Kosten für die Sanierung und Umnutzung der Neuen Bleiche und des Erlangerhauses in Altenstadt. Das hat eine erste detaillierte Schätzung ergeben. Damit stehen nun deutlich höhere Kosten im Raum als ursprünglich angenommen.

Bisher war ein Zuschuss für das Gesamtprojekt in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Kosten zugesagt. Nun soll ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben stattfinden, um zu klären, ob eine Förderung auch für das Plus an Kosten möglich ist. Einen Beschluss zur aktuellen Kostenkalkulation hat der Altenstadter Marktgemeinderat nicht gefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen