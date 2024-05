Reifen zerstochen: Polizei meldet Sachbeschädigungen in der Freinacht

In Altenstadt und Buch haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

In der Nacht zum 1. Mai ist es im Landkreis Neu-Ulm zu mehreren Fällen der Sachbeschädigung gekommen. Wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht, wurden auf einem Privatgrundstück in Altenstadt bei zwei Fahrzeugen jeweils zwei Reifen aufgestochen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. In Buch beschädigten Unbekannte wiederum die linken Außenspiegel von drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Der Schaden beträgt schätzungsweise 900 Euro. Die Polizei Illertissen hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen. (AZ)