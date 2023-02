So lief der Faschingsumzug Altenstadt aus Sicht von Polizei und Feuerwehr

Alkohol und Drogen spielen besonders beim Narrentreiben nach dem Umzug eine große Rolle. Und auch ein Unfall auf der Autobahn A7 bringt Probleme mit sich.

Rund um den Faschingsumzug mit anschließendem Narrentreiben in Altenstadt hatten Polizei und Feuerwehr am Sonntag alle Hände voll zu tun. Dass ausgerechnet kurz vor dem Beginn des Gaudiwurms ein Unfall auf der Autobahn passiert war, machte die Sache nicht einfacher.

Gegen 13.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde vor dem Beginn des Umzugs, war es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Illertissen fast zeitgleich zu zwei Auffahrunfällen gekommen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro entstand. Eine 34-Jährige, die auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden gefahren war, musste ihr Auto bei sehr starkem Verkehrsaufkommen plötzlich bis zum Stillstand abbremsen. Der ihr nachfolgende 43-jährige Fahrer erkannte die Situation schnell und konnte noch rechtzeitig anhalten, ein 54-Jähriger nach ihm fuhr jedoch dem 43-Jährigen mit seinem Auto so stark auf, dass es dessen Fahrzeug auf das Auto der 34-Jährigen schob. Nur einen Augenblick später krachte dann noch ein 66-jähriger Mann gegen das Fahrzeugheck des vorigen Unfallverursachers.

Feuerwehr Altenstadt hat alle Hände voll zu tun

Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Feuerwehr Altenstadt für etwa eineinhalb Stunden den linken Fahrstreifen sperren – und auch die Ausfahrt Altenstadt wurde zunächst gesperrt, weil eine Umleitung durch den Ort wegen des Faschingsumzugs nicht möglich war. Keine leichte Aufgabe für die Feuerwehr, die auch bei der Absicherung des Umzugs im Einsatz war. "Leider zeigten einige Autofahrer, wegen der Sperrungen und Umleitungen, wenig Verständnis unseren Frauen und Männern gegenüber. Hier mussten wir einige Diskussionen in Kauf nehmen", schreibt die Feuerwehr Altenstadt auf ihrer Facebookseite.

Eine Menge zu regeln gab es auch für die Polizei. Der Großteil der Besuchenden von Umzug und Narrenfeiern habe sich friedlich verhalten, lautet die Bilanz der Polizei. Dennoch sorgte insbesondere der Alkoholkonsum für zahlreiche Einsätze. So mussten die Beamten einen 16-Jährigen schützen, der sich am Nachmittag übergeben hatte und seinen Eltern überstellt werden sollte. Während der Wartezeit kamen drei junge Männer hinzu und machten sich über den Jugendlichen lustig, berichtet die Polizei. Das Trio erhielt deshalb einen Platzverweis, doch dies missfiel einem der drei. Der alkoholisierte 20-Jährige wurde nach Polizeiangaben aggressiv und beleidigte die Beamten in russischer Sprache. Außerdem wollte er den Platzverweis trotz diverser Diskussionen nicht befolgen. Der junge Mann, bei dem die Polizei auch eine geringe Menge Marihuana fand, verbrachte den Rest des Tages in der Arrestzelle und durfte, als das Faschingstreiben gegen 21 Uhr endete, wieder nach Hause.

Zu wenig Platz im Festzelt: Frauen geraten in Streit

Gegen 17.50 Uhr kam es dann in einem Festzelt zu einer Körperverletzung zwischen zwei jungen Frauen. Sie waren aufgrund von Platzmangel in Streit geraten. In diesem Zusammenhang kratzte eine 23-Jährige eine 19-Jährige am Hals. Diese wurde leicht verletzt. Auch hier leitete die Polizei strafrechtliche Ermittlungen ein.

Gegen 19.20 Uhr wurde ein stark alkoholisierter 20-Jähriger vom Sicherheitsdienst eines Festzelts verwiesen. Doch der junge Mann versuchte wiederholt in das Zelt zu gelangen. Die Polizisten erteilten dem 20-Jährigen einen Platzverweis, dem er ebenfalls keine Folge leistete. Ein Bekannter holte den Fastnachter bei der Polizei in Illertissen ab. So blieb ihm die Arrestzelle erspart.

Beleidigungen und Bedrohungen beim Faschingstreiben

Beleidigungen und Bedrohungen waren an diesem Abend ebenfalls an der Tagesordnung. Im Vorbeigehen beleidigte ein 23-Jähriger eine Gruppe von Polizisten. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte der Verdächtige unbelehrbar. Im Gegenteil – er beleidigte weiter. Der 23-Jährige erhält eine Strafanzeige. Diese kommt auch auf einen 22-Jährigen zu, der den Beamten gegenüber ausfällig geworden war, als er nach einer körperlichen Auseinandersetzung vom Sicherheitsdienst des Festzelts verwiesen wurde. Kurz nach 21 Uhr, als der Partybetrieb bereits eingestellt war, fiel dann ein 18-Jähriger vor einem Festzelt negativ auf. Der junge Mann provozierte andere Faschingsbesucher und die Polizei. Auch ein Freund konnte ihn nicht unter Kontrolle bringen. Als der 18-Jährige schließlich mit einem anderen Betrunkenen aneinandergeriet, erhielt er einen Platzverweis und wurde dann in Gewahrsam genommen. Auch der 18-Jährige wurde später einem Bekannten übergeben.

Während des Faschingstreibens erfolgten zudem Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit von Polizei und Jugendamt. Zahlreiche Jugendliche wurden kontrolliert. Einige mussten hochprozentigen Alkohol und Tabak- oder Rauchwaren abgeben beziehungsweise vernichten. (AZ)