Altenstadt

18:00 Uhr

Ärger über dreckige Spielplätze: Kinder zwischen Zerstörung und Hundehaufen

Dieser Appell an die Hundebesitzer- und besitzerinnen ist am Eingang zum Kindergartenspielplatz in Herrenstetten zu lesen.

Lokal Die Spielplätze der Kitas in Untereichen und Herrenstetten werden als Treffpunkt und Hundetoilette missbraucht. Die Gemeinde denkt über Videoüberwachung nach.

Von Zita Schmid und Laura Mielke Artikel anhören Shape

Das Foto von den herausgerissen Fenstersprossen am Spielhaus ist von diesem Sommer. Den Müll im Eimer haben die Kindergartenleiterin Daniela Wohlketzetter und ihre Kolleginnen erst kürzlich auf dem Spielplatz des Kindergartens aufgesammelt. Mutwillige Zerstörung und Müll – beides sind auf dem Spielplatz der gemeindlichen Einrichtung in Untereichen seit Langem ein unschönes Thema. Im Kindergarten in Herrenstetten gibt es hier ein anderes Problem: Hier kommen die Kinder beim Spielen immer wieder mit Hundekot in Berührung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen