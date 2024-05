Turnschuhe aus Garage in Altenstadt entwendet: Kamera zeichnet Diebstahl auf

Ein Mann aus Altenstadt hatte seine neuen Schuhe in der Garage deponiert. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, wie sie jemand stahl.

Ein neues Paar Sportschuhe im Wert von 150 Euro ist am Vormittag des 30. April ist aus einer Garage in Altenstadt entwendet worden. Laut Polizeimeldung zeichnete eine Überwachungskamera auf, wie zwei Männer am Haus und an der Garage des Bestohlenen vorbeiliefen.

Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl in Altenstadt auf

Einer der Männer habe dann die offenstehende Garage betreten, die Turnschuhe genommen und daraufhin das Grundstück wieder verlassen. Der mutmaßliche Diebstahl wurde der Polizei Illertissen am Sonntag mitgeteilt. (AZ)