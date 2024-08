Unbekannte stehlen Werkzeug aus Werkshalle in Altenstadt

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Freitagnachmittag bis zum frühen Montagmorgen in ein Firmengebäude in Altenstadt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Oberlicht auf dem Dach des Gebäudes und gelangten hierdurch anschließend in die Werkshalle der Firma. Dort öffneten sie wohl eine Vielzahl an Lagerboxen, in denen sich hochwertige Präzisionswerkzeuge befanden.

Unbekannte schaffen Diebesgut in Altenstadt durch ein Fenster ins Freie

Laut Polizeiangaben entwendeten die Unbekannten einige dieser Werkzeuge, die genaue Menge kann die Behörde jedoch noch nicht beziffern. Um das Diebesgut aus dem Firmengebäude zu schaffen, öffneten die Täterinnen oder Täter dann wohl ein Fenster im Erdgeschoss des Firmengebäudes, durch das sie die Werkzeuge ins Freie reichten und anschließend abtransportierten. Ermittler der Polizei Illertissen sicherten die Spuren am Tatort. Auch die Höhe des Entwendungsschadens kann die Polizei bisher jedoch noch nicht beziffern. (AZ)