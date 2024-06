Unfall an der A7-Zufahrt: Polizei und Rettungsdienst bei Altenstadt im Einsatz

Eine Autofahrerin übersieht bei Altenstadt einen anderen Wagen, die Fahrzeuge prallen zusammen. Der Verkehr fließt einspurig.

Kurz vor acht Uhr morgens ereignete sich am Dienstag ein Unfall südlich von Altenstadt an der Einfahrt zur A7 in Richtung Ulm. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fahrerin eines von Süden kommenden Wagens links auf die Autobahneinfahrt abbiegen und übersah dabei ein aus Norden entgegen kommendes Auto.

Dieses prallte trotz Ausweichversuch dem abbiegenden Fahrzeug in die Seite, wodurch beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehren Altenstadt und Filzingen sicherten sie Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Höhe des Sachschadens konnte von der Polizei am Vormittag noch nicht mitgeteilt werden. (wis)