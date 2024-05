Altenstadt-Untereichen

Haldefest 2024: Musik hören und wichtige Projekte unterstützen

Die Rockband "Rocksucht" (hier im Bild) und weitere Gruppen werden heuer beim Haldefest in Untereichen Stimmung machen.

Von Zita Schmid

Am 25. Mai findet in Untereichen Haldetronica statt, am 29. Mai das traditionelle Haldefest. Welche DJs und Bands diesmal dort auftreten werden.

Der Ortsrand von Untereichen wird in den nächsten Tagen wieder zur Musikzone. Denn mit „Haldetronica“ und den „Haldefest“ steigen in dem Altenstadter Ortsteil wieder zwei in der Region und darüber hinaus bekannte Veranstaltungen. Das Haldetronica findet am Samstag, 25. Mai, zum inzwischen dritten Mal statt. Das Musikevent „präsentiert elektronische Musik auf einzigartige Weise“, wie es die Organisatoren ankündigen. Nach zwei erfolgreichen Jahren mit Künstlern wie Lexer, Klanglos und Exil der Schatten können die Gäste in diesem Jahr die bekannten DJs Parallx, Lukas Meunier, Marcel Fröhlich sowie weitere Personen am Mischpult erwarten. Das Spektrum reicht von Melodic Techno bis Hardtechno. Die Veranstaltung beginnt bereits um 16 Uhr. Ein Team aus rund 70 Personen stellt die Veranstaltungen in Untereichen auf die Beine Nur vier Tage später, am Mittwoch, 29. Mai, folgt das seit bereits 20 Jahren bekannte, traditionelle Haldefest. Es bietet eine vielseitige musikalische Mischung: Die Band Alkoblech will mit ihrer Blasmusik dem Publikum einheizen, Brass Brutal mit energiegeladener Partymusik für Stimmung sorgen und die Band Rocksucht mit ihren Cover-Songs Rockfans begeistern. Beginn ist um 18 Uhr. Bis 19 Uhr ist der Eintritt halbiert. Beide Veranstaltungen, Haldefest und Haldetronica, werden von einem Team aus rund 70 Helferinnen und Helfern auf die Beine gestellt. „Die Events versprechen nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch eine beeindruckende Unterstützung für wohltätige Zwecke“, sagt dazu Konstantin Zanker, einer der hauptverantwortlichen Organisatoren. So wurden im Jahr 2023 aus den Einnahmen insgesamt mehr als 6000 Euro gespendet. Das Geld kam unter anderem dem Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder, dem Kinderhospiz Bad Grönenbach, dem ASB-Wünschewagen, der Wasserwacht Illertissen und der Bereitschaft des Roten Kreuzes Altenstadt/Illertissen zugute. So sollen Haldetronica und das Haldefest auch heuer wieder nicht nur Tage voller Musik, Spaß und Gemeinschaft bieten, sondern abermals wichtige Projekte und Organisationen unterstützt werden. Weitere Informationen zum Programm und zur Anfahrt sind im Internet unter www.haldefest.de zu finden.

