Altenstadt

06:00 Uhr

VG Altenstadt hat mit Kostensteigerungen zu kämpfen

Plus Die Gemeinschaftsversammlung stimmt über den Haushalt 2024 ab. Der Kellmünzer Bürgermeister und die Kämmerin regen Änderungen bei den Gebühren an.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die VG-Umlage innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt steigt stetig an. Für das Jahr 2024 sind es 1,66 Millionen Euro, die auf die drei Mitgliedsgemeinden Altenstadt, Kellmünz und Osterberg umgelegt werden. Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst sprach jüngst in der VG-Sitzung von einer erheblichen Kostendynamik. So sei die VG-Umlage innerhalb von zehn Jahren von knapp unter 100 Euro pro Einwohner auf etwa 214 Euro im Jahr 2024 angestiegen. „Das ist keine erfreuliche Entwicklung.“

Obst sprach davon, dass immer mehr Aufgaben auf die Kommunen abgewälzt würden. Hinzu kämen die stark steigenden Personalkosten, die nach Aussage des Kellmünzer Rathauschefs allein vom vergangenen Jahr auf das aktuelle Jahr um rund fünf bis sieben Prozent ansteigen werden. Letztlich sei es angesichts der Gesamtentwicklung schwierig Abhilfe zu schaffen und den stetigen Kostenanstieg abzumildern. Obst regte deshalb an, die Gebühren zu überprüfen, die man an die Bürgerinnen und Bürger weitergibt. Diese seien vielleicht schon länger nicht mehr an die aktuelle Situation angepasst worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen