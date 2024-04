Altenstadt

Welche Straßen in Altenstadt sollen zügig saniert werden und welche warten müssen

Der häufig genutzte Radweg zwischen dem Filzinger Kreisverkehr und der A7 ist in einem schlechten Zustand, er soll bald saniert werden.

Plus Der Bauausschuss legt fest, welche Projekte besonders dringend sind. Die Gemeinde hofft auf finanzielle Hilfe und auf eine Zusammenarbeit mit Nachbarorten.

Von Armin Schmid

Zahlreiche Straßen im Markt Altenstadt und den Ortsteilen haben Sanierungsbedarf. Anhand einer Prioritätenliste soll nun die Abarbeitung und Instandsetzung von ersten Abschnitten in Angriff genommen werden. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte, dass man angesichts der angespannten Haushaltslage nicht alle Straßen auf einmal sanieren könne. Eine Priorisierung sei daher sehr wichtig, um erste Schritte in die Wege leiten zu können.

Der Bürgermeister fügte an, dass die Finanzmittel gleichmäßig und gerecht verteilen werden sollten. "Wir sollten jeden der betroffenen Ortsteile berücksichtigen und im dortigen Bereich eine Straße in Angriff nehmen." Der neue Bauamtsleiter Naim Bayraktar erläuterte, dass die Schützenstraße in Teilbereich erheblichen Bedarf für eine Instandsetzung habe. Die Kosten würden sich auf rund 41.000 Euro belaufen. Nur mit den notwendigen Erhaltungsmaßnahmen sei es nicht mehr getan, das Reparieren von Schlaglöchern sei keine wirkliche Alternative mehr. Der Bauausschuss sah höchste Priorität und stimmte mehrheitlich für die Sanierung.

