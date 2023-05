Altenstadt

Ziel des Programms "Innen vor Außen" ist ein belebtes Zentrum in Altenstadt

Der Altenstadter Marktgemeinderat will die Innenentwicklung fördern und künftig Leerstände und Baulücken besser in die Bauleitplanung integrieren.

Plus Der Markt nimmt am Programm "Innen vor Außen" teil, das die Nachverdichtung in den Blick nimmt. So sollen Lücken geschlossen und Bauland am Ortsrand geschont werden.

Von Armin Schmid

Wie sollte das Zentrum in Altenstadt bestenfalls aussehen? Innenentwicklung und Flächennutzungsmanagement standen im Mittelpunkt der vergangenen Altenstadter Marktgemeinderatssitzung. Anlass war eine planerische Erhebung über Baulücken und Leerstände in Altenstadt und seinen Ortsteilen. Zusätzlich wurde das Entwicklungspotenzial im Innenbereich untersucht.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass die Studie ein wichtiger Bestandteil des Programms „Innen vor Außen“ ist und Entwicklungspotenziale für Nachverdichtung im Innenbereich aufzeigen soll. Die Planerin Sylvia Heines machte deutlich, dass Altenstadt mit Blick auf die Bevölkerungszahlen stetig wächst. Im Jahr 2002 seien es rund 4700 Einwohner gewesen. Aktuell sei die Bevölkerungsanzahl auf rund 5163 Einwohner angewachsen. Bis zum Jahr 2039 könnte die Marktgemeinde einer Prognose zufolge auf rund 5600 Mitbürger anwachsen.

