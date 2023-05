Altenstadt hebt die Zinsen wieder an

Der Bürgermeister erklärt, warum das notwendig ist und welche Bereiche in der Gemeinde diese Änderung betrifft.

Der Altenstadter Marktgemeinderat hat die kalkulatorischen Zinsen für kostenrechnende Einrichtungen neu festgesetzt und letztlich nun wieder auf 3,3 Prozent angehoben. Bürgermeister Wolfgang Höß nannte als Begründung, dass der Haushalt der Gemeinde wieder wirtschaftlicher gestaltet werden muss.

Betroffen sind beispielsweise die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, die Abfallbeseitigung oder auch für das Bestattungswesen. In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde auf kurzfristige Zinsänderungen reagiert und den kalkulatorischen Zinssatz gesenkt. Davon sei er allerdings nie ein Freund gewesen, so der Bürgermeister. Besser sei es, die langfristige Entwicklung im Blick zu haben.

Vor drei Jahren konnte Altenstadt noch Zinsen senken

Der letzte Schritt war 2020, damals wurde der Zinssatz von 2,8 auf 1,75 Prozent reduziert. Bei der Beschlussfassung hat sich das Ratsgremium an den damaligen Kreditmarktzinsen orientiert. Mittlerweile hätten die Zinsen wieder stark angezogen. Höß meinte, dass sich der kalkulatorische Zins für kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde am mehrjährigen Mittel der Kapitalmarktrenditen orientieren sollte. Demnach lag der Zinssatz im Mittel der letzten 30 Jahre bei 3,3 Prozent. "Wir sind in den letzten Jahren großzügig nach unten gegangen und müssen die Zinsen jetzt wieder sachlich nach oben anpassen."

Die FWG-Fraktion machte deutlich, dass man sich immer für Zinssenkungen ausgesprochen habe, dabei aber auch klar war, dass es nicht ewig nach unten gehen kann. Daher sei man mit einer Anhebung auf 3,3 Prozent einverstanden. Der Marktgemeinderat sprach sich einstimmig für die Anhebung des kalkulatorischen Zinssatzes auf 3,3 Prozent aus. (sar)