Zwei Stromausfälle in zwei Tagen: Wieder trifft es Altenstadt und Kellmünz

Erneut war am Mittwochnachmittag in Altenstadt, Kellmünz, Osterberg und Oberroth der Strom weg. Die Lechwerke haben eine Erklärung dafür.

Es passierte fast wieder zur gleichen Uhrzeit wie am Dienstag: Auch am Mittwochnachmittag hat ein Stromausfall viele Haushalte in der Region betroffen. Bis zu einer Stunde hatten Nutzer in Altenstadt, Kellmünz, Oberroth, Osterberg sowie im nördlichen Teil von Pleß keinen Strom. Der Ausfall am Dienstag hatte 3500 Haushalte auch in Illertissen betroffen. Unter anderem hatte sich die Feuerwehr Illertissen bereits bereit gemacht, um die städtische Wasserversorgung mit Notstrom zu unterstützen.

Nach Angaben der LEW kam es zu dem erneuten Ausfall gegen 15.30 Uhr. Ursache sei diesmal ein Defekt an einem Kabel der 20kV-Mittelspannung im nördlichen Bereich von Altenstadt gewesen. "Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen sogenannten Folgefehler im Nachgang zu der Störung von gestern handelt", so ein Sprecher des Energieversorgers gegenüber unserer Redaktion. "Solche Folgefehler können aufgrund der zeitweisen Spannungsanhebungen bei einer Störung im angrenzenden Leitungsnetz auftreten."

Nach einer Stunde waren die Haushalte um Altenstadt wieder mit Strom versorgt

Die diensthabenden Ingenieure in der Leitstelle von LEW Verteilnetz hätten gemeinsam mit den Kollegen der Betriebsstelle Illertissen sofort damit begonnen, die Stromversorgung durch Umschaltungen auf andere Leitungen wieder herzustellen. Gegen 16 Uhr seien die ersten Haushalte wieder am Netz gewesen, alle Betroffenen bis 16.30 Uhr wieder versorgt worden.

Ursache für den Ausfall am Dienstag soll ein defektes Bauteil an einem Trafo gewesen sein. Dieses Teil wurde laut LEW am Mittwoch repariert. Das defekte Mittelspannungskabel in Herrenstetten soll zudem auf dem betroffenen Abschnitt komplett ausgewechselt werden. Was mit dem defekten Kabel in Altenstadt passiert, wollen die Mitarbeiter am Donnerstag prüfen. Weil die Haushalte in dem Bereich über andere Leitungen versorgt werden, stehe es aktuell nicht unter Spannung.