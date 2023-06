Attenhofen

Jubiläum und neues Auto: So feiert die Feuerwehr Attenhofen ihren Festtag

Plus 150. Geburtstag und ein neues Löschfahrzeug: Die Freiwillige Feuerwehr Attenhofen hat eine ganze Menge zu feiern.

Von Wilhelm Schmid

„Aller guten Dinge sind drei“, meinte Weißenhorns Stadtpfarrer Lothar Hartmann, als er den Festgottesdienst zur Segnung des neuen Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) der Feuerwehr Attenhofen eröffnete. Erst vor Kurzem hatte er zwei weitere baugleiche Fahrzeuge für die Wehren in Biberachzell und in Bubenhausen gesegnet.

Praktisch, wie Feuerwehrleute nun mal veranlagt sind, hatten die Attenhofer mit der Indienststellung des MLF gleich noch die Feier zu ihrem 150. Jubiläum verbunden, und so war die Festhalle gut gefüllt, als der Musikverein Eintracht Attenhofen das Fest eröffnete. Der Stadtpfarrer bezog sich in seiner Predigt auf das Tagesevangelium von der Aussendung der zwölf Apostel Jesu und stellte dazu einen Bezug zu den heute 53 Aktiven und 13 Jugendlichen der FF Attenhofen her – eine stolze Zahl von Feuerwehrleuten für das 1000-Einwohner-Dorf.

