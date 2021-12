10.000 Euro für Babenhauser Schulen: Wie die Kinder profitieren

Die drei Babenhauser Schulen bekommen zusammen 10.000 Euro von einem örtlichen Unternehmen. Sie haben bereits Pläne, was sie mit dem Geld machen werden.

Drei Wochen vor Heiligabend dürfen sich die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitungen und Lehrkräfte im Babenhauser Schulzentrum über eine vorweihnachtliche Bescherung freuen: Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro ließ die örtliche Firma Vensol Neue Energien ihnen ein Geschenk zukommen.

Laut Geschäftsführer Jürgen Ganz ist die Spende auf eine Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) zurückzuführen. Die Firma verwirkliche ihre Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien vorwiegend im Umfeld von Babenhausen und biete den Bürgern Beteiligungen an. Mit der Spende wolle Vensol die Verbundenheit zur Region unterstreichen. Deshalb komme das Geld zu gleichen Teilen den drei Schulen zugute.

Ein Schulhund für die Realschule in Babenhausen

Die Grundschule will mit der finanziellen Unterstützung vier Jahre lang den jeweils vierten Klassen die Teilnahme am interaktiven Workshop "Körper-Wunder-Werkstatt" ermöglichen, erklärte Rektor Wolfgang Schiersner. Bezugnehmend auf die auf dem Lehrplan stehende Familien- und Sexualerziehung drehe sich das von der Fachstelle MFM der Diözese Augsburg ins Leben gerufene Projekt um eine erste Einführung in die Themen Pubertät, Körper von Mann und Frau sowie die Entstehung neuen Lebens.

Die Babenhauser Mittelschule wiederum möchte laut Rektorin Catharina Freudling mit der Spende für ihre jüngeren Schülerinnen und Schüler ein Zirkusprojekt im Schulhaus verwirklichen. Außerdem wolle man mithilfe eines sogenannten Native Speakers die Englischkenntnisse der Jugendlichen verbessern.

Da die Themen Nachhaltigkeit und Energiewende an der Anton-Fugger-Realschule bereits einen hohen Stellenwert einnehmen, will sie mit dem Geld von Vensol ein besonderes Projekt umsetzen. Direktor Martin Rister verriet: "Mit der Pflege und Ausbildung eines Schulhundes sollen die Kinder und Jugendlichen die emotionale Nähe zu Tieren erfahren."