Babenhausen

vor 51 Min.

"16 Jahre Eberhofer reichen": Radim Tatka verlässt Polizei in Babenhausen

Plus Nach 16 Jahren verlässt Radim Tatka die Außenstelle der Polizeiinspektion Memmingen. Über Parallelen zu den Eberhofer-Krimis und die Arbeit fern von Klischees.

Von Sabrina Karrer

Schon oft haben sich Radim Tatka und Dieter Stiegeler gefragt, wann wohl Autorin Rita Falk in Babenhausen war, um sich zu ihren Eberhofer-Krimis inspirieren zu lassen. Parallelen gibt es genug: Zwei Polizisten, die in einem kleinen Ort auf dem Land die Stellung halten, kilometerweit von ihrer Polizeiinspektion entfernt. Ein Dienstzimmer im Rathaus, gerade mal so groß, dass zwei Schreibtische, eine Kaffeemaschine und ein Sofa darin Platz haben. Auch einen Kreisverkehr gibt es in Babenhausen, wie ihn "der Eberhofer Franz" (gespielt von Sebastian Bezzel) mit seinem Oldtimer-Streifenwagen gern mehrmals umrundet. Und kuriose Fälle sowieso - wenn auch längst nicht so abgedrehte wie in den Büchern und Filmen. "16 Jahre Eberhofer reichen", sagt jetzt ein Teil des eingespielten Babenhauser Duos und lacht: Radim Tatka. Er wechselt zur Kripo. Seinem Nachfolger will er mit auf den Weg geben, dass es - frei von Dorfpolizisten-Klischees - viele Gründe gibt, weshalb er sich auf die neue Stelle freuen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen