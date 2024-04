50 Jahre Realschule: Hier wird nicht nur gelehrt und gelernt, sondern gelebt

Plus Die Anton Fugger Realschule hat die vergangenen 50 Jahre mit zahlreichen Gästen gefeiert - und gezeigt, welches Engagement sie über den reinen Unterricht hinaus auszeichnet.

"Anton Fugger würde vor Stolz strotzen, dass so eine tolle Einrichtung seinen Namen trägt": Dieses Kompliment machte einer seiner Nachfahren, Alexander Graf Fugger-Babenhausen, der Realschule Babenhausen zum 50-jährigen Bestehen. Es war bei Weitem nicht das einzige Lob, das während des Festakts zum Jubiläum ausgesprochen wurde. Die Anton Fugger Realschule ließ sich feiern - und bewies, dass sie das auch verdient hat.

Allein die Gästeliste zeugte davon, dass die Realschule Ansehen genießt. Etliche Gratulanten aus Politik, Wirtschaft, von Kirchen, aus anderen Schulen und Nachbarorten kamen am Freitag ins Schulzentrum, um mit den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften auf die Errungenschaften der Bildungseinrichtung zu blicken. Darunter Bayerns Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger. Er sprach die ersten Grußworte und bezeichnete die Anton Fugger Realschule als "Vorzeigeschule", die ihre Liebe zu Europa zum Ausdruck bringe. "Dank Menschen wie euch ist mir nicht bange um die Zukunft", sagte er. Schließlich beginne das Ringen für Freiheit und Demokratie schon in der Schule, wo Werte vermittelt würden und Charakterbildung stattfinde.