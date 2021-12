Babenhausen

09:50 Uhr

Asche aus Feuerschale entfacht Heckenbrand in Babenhausen

Die Asche aus einer Feuerschale setzte am Wochenende eine Hecke in Babenhausen in Brand. Ein Säugling wurde leicht verletzt.

Eine Hecke ist am Samstagnachmittag in der Ortsmitte von Babenhausen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte ein 59 Jahre alter Nachbar am Vorabend die in seinen Augen gelöschte Asche aus einer Feuerschale neben die Hecke geleert. Trotz Regens entfachte sie das Feuer - offenbar mithilfe des Windes. Die Babenhauser Feuerwehr löschte den Brand. Laut Polizei wurde wegen der Rauchentwicklung ein Säugling in einem angrenzenden Haus leicht verletzt. Das Kind wurde zur Beobachtung ins Memminger Klinikum gebracht. (AZ)

