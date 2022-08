Auch moderne Bauformen sollen in Babenhausen möglich sein

Lokal Ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1965 ist modernisiert worden. Damit gibt es für die noch freien Grundstücke dort mehr Gestaltungsspielraum.

Um Bauwerbern in Babenhausen zeitgemäße Bauformen zu ermöglichen, wird der Bereich der bisher unbebauten Grundstücke im „Baugebiet Nord“ im Umgriff der Paul-Keller-Straße (östlicher Abschnitt) und westlich der Ludwig-Ganghofer-Straße geändert. Der aus dem Jahr 1965 stammende rechtsgültige Bebauungsplan soll mit seinen überwiegend veralteten Festsetzungen auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden, informierte Planer Wilhelm Daurer den Marktrat.